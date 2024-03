The Celtic Social Club 10th Anniversary Tour Espace Cabaret Vauban Brest, jeudi 21 mars 2024.

The Celtic Social Club 10th Anniversary Tour Espace Cabaret Vauban Brest Finistère

En dix années d’existence, quatre albums et des concerts à travers le monde, The Celtic Social Club est devenu un authentique groupe de rock, pointu, puissant et fédérateur.

Toujours ancrés dans cette tradition celte qu’ils emmènent loin dans un subtile mélange des genres, les sept franco-irlandais viennent fêter cet anniversaire au Vauban, où ils n’ont pas joué depuis 2018, pour un grand moment de partage! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Espace Cabaret Vauban 17 avenue georges clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

