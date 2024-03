THE CAT EMPIRE LE BIKINI Ramonville St Agne, jeudi 25 juillet 2024.

Formé en 1999 à Melbourne The Cat Empire entretien sa notoriété de groupe funk festif. Les Australiens mélangent de façon éclectique les influences jazz, reggae, funk, latino, hip-hop, rock, ska et tzigane. Sur scène, avec un enthousiasme aussi contagieux et leur musique tonitruante, The Cat Empire vous donnera à coup sûr une irrésistible envie de danser.« Music is the language of us all » peut être considéré comme le credo du groupe : on ressent tous les mêmes émotions en écoutant un style musical ou un autre. La musique permet de nous rendre à la fois heureux, nostalgique ou énergique. The Cat Empire réussit à susciter tout cela en concert : on bouge, on danse, on chante, on oublie nos problèmes quelques minutes…On ne pourrait que conseiller d’aller applaudir The Cat Empire sur scène : bonne humeur, convivialité et rythmes endiablés seront de la partie !

