The Casualties + Lion’s Law Le Molotov, 17 avril 2022, Marseille.

The Casualties + Lion’s Law

Le Molotov, le dimanche 17 avril à 20:30

**THE CASUALTIES** The Casualties sont l’incarnation parfaite de l’esprit punk ; portant leur colère comme une bannière, pas de compromis pour les new yorkais et leur discours toujours politisé. Originaires des Etats-Unis, le quatuor tire ses influences des légendes du Punk britannique : The Exploited, Sex Pistols et Charged GBH. Ils font revivre le style Punk hardcore des années 80 avec une musique qui frappe fort, et une attitude et un look typiques du genre. Leur discographie bien fournie compte huit albums, trois EPs et trois albums live. En 1996, The Casualties deviennent le premier groupe américain à participer au festival Holidays in the Sun à Londres. Clip : [https://youtu.be/w6fTRhgZC7E](https://youtu.be/w6fTRhgZC7E) **LION’S LAW** Lion’s Law s’associe à des labels streetpunk du monde entier pour présenter son nouvel album, « The Pain the Blood and the Sword » diffusé dans le monde entier depuis le printemps 2020. Les Parisiens sont prêts à prendre la relève, avec le soutien des forces les plus puissantes du monde des streetpunks. Lion’s Law constitue une force dominante dans la scène Punk actuelle. Ils se produisent à l’international, en tête d’affiche des grands festivals Oi ! et Punk, tournant également en première partie de groupes comme Terror, The Exploited, et bien d’autres encore…. De véritables machines, leur soif n’atteint jamais de limite et leur dernier album en est la preuve. L’année dernière, le groupe répète et enregistre différentes démos pour finalement réaliser son meilleur album. Il n’y a pas de frontières quand on parle de Lion’s Law. Prenez un mixeur, ajoutez un classique de la Oi !, du streetpunk et du hardcore, et préparez-vous à savourer un breuvage aux notes délicates de poings levés et de chants redoutables. Cet album montre de véritables prouesses d’écriture, point fort de Lion’s Law. Un barrage d’hymnes qui imprègne l’ensemble des scènes Oi !, Punk et Hardcore du monde entier. Lion’s law est sur le point d’atteindre les sommets de la Oi avec un son d’exception qui n’a pas de limites ! Ouvrez grand vos oreilles, montez le son. Oui, MONTEZ LE SON !!!… Laissez les fils de la Oi! vous atteindre ! Clip : [https://youtu.be/wgSmBCbcNbM](https://youtu.be/wgSmBCbcNbM)

15,99€

♫PUNK♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T20:30:00 2022-04-17T23:59:00