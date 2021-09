Marseille Beer District Bouches-du-Rhône, Marseille THE CARTER Beer District Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

THE CARTER Beer District, 11 septembre 2021, Marseille. THE CARTER

Beer District, le samedi 11 septembre à 20:30

The Carter nous fait voyager aux USA ?? avec leur répertoire Rock / Blues !

Entrée libre

♫ROCK BLUES♫ Beer District 4 Rue de la République 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Beer District Adresse 4 Rue de la République 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Beer District Marseille