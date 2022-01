THE CARD COUNTER Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

THE CARD COUNTER Centre d’art et de Culture, 9 février 2022, Meudon. THE CARD COUNTER

du mercredi 9 février au samedi 12 février à Centre d’art et de Culture

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. **Sélection Mostra de Venise 2021** THRILLER DE PAUL SCHRADER AVEC OSCAR ISAAC… ÉTATS-UNIS – 2021 – 1H52 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T20:30:00 2022-02-09T22:22:00;2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:22:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

THE CARD COUNTER Centre d’art et de Culture 2022-02-09 was last modified: by THE CARD COUNTER Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 9 février 2022 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine