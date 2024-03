Thé, café & poésie : Rencontre avec Valérie Linder Café-librairie le Bateau Livre Penestin, samedi 30 mars 2024.

Thé, café & poésie : Rencontre avec Valérie Linder Nous quitterons le mois de mars en poésie, en douceur, en couleurs et en lumière avec Valérie Linder, poète et illustratrice, qui nous fait le grand plaisir de venir passer l’après-midi avec nous … Samedi 30 mars, 18h30 Café-librairie le Bateau Livre Entrée libre: 0

Début : 2024-03-30T18:30:00+01:00 – 2024-03-30T19:30:00+01:00

Nous quitterons le mois de mars en poésie, en douceur, en couleurs et en lumière avec Valérie Linder, poète et illustratrice, qui nous fait le grand plaisir de venir passer l’après-midi avec nous !

Nous partirons en voyage dans son univers poétique et délicat qu’elle écrit avec des mots et des images…

Lectures, échanges et découverte de son œuvre.

Cette rencontre a lieu dans le cadre de la manifestation « Thé, Café & Poésie » organisée par la Fédération des Cafés Librairies de Bretagne.

Café-librairie le Bateau Livre 106 le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 00 86 »}, {« type »: « email », « value »: « lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lebateaulivre-penestin.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/the-cafe-poesie-rencontre-avec-valerie-linder-penestin.html »}]

CULTURE LITTRATURE