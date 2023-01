Thé, café, papote Pithiviers Pithiviers Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers

Thé, café, papote Pithiviers, 4 mars 2023, Pithiviers Pithiviers. Thé, café, papote 2 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret

2023-03-04 10:30:00 – 2023-03-04 Pithiviers

Loiret Pithiviers L’ équipe de la médiathèque Denis Poisson organise un thé, café, papote pour échanger au tour de la sélection de la médiathèque.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. mediatheque@pithiviers.fr +33 2 38 30 08 77 ©jarmoluk

Pithiviers

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse 2 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret Ville Pithiviers Pithiviers lieuville Pithiviers Departement Loiret

Pithiviers Pithiviers Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-pithiviers/

Thé, café, papote Pithiviers 2023-03-04 was last modified: by Thé, café, papote Pithiviers Pithiviers 4 mars 2023 2 Rue du Général Duportail Pithiviers Loiret Loiret Pithiviers Pithiviers, Loiret

Pithiviers Pithiviers Loiret