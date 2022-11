Thé, café, papote Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Loiret La médiathèque Denis Poisson organise un thé, café, papote autour des coups de cœur de l’année. Venez partager un moment de convivialité à la médiathèque pour échanger et discuter autour de la sélection proposée par l’équipe.

Entrée libre et gratuite. mediatheque@pithiviers.fr +33 2 38 30 08 77 ©Médiathèque Denis Poisson

