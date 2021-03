Sandyford Irish Music Magazine , Dublin Sandyford The Byrne Brothers Irish Music Magazine | Dublin Sandyford Catégorie d’évènement: Sandyford

**The Byrne Brothers** sont un groupe familial originaire de Dublin. Ils sont tous des champions de comté de leurs instruments traditionnels irlandais.

Leur spectacle est rapide avec une brillante musicalité sur plusieurs instruments, des arrangements passionnants et dynamiques ainsi que des danses irlandaises de classe mondiale. Connectez-vous sur [[https://www.facebook.com/byrnebrothers/](https://www.facebook.com/byrnebrothers/)](https://www.facebook.com/byrnebrothers/) _(avec ou sans compte Facebook)_ et laissez la musique célébrer la Saint-Patrick. Soutenez les artistes avec un don sur

[[https://www.paypal.com/paypalme/byrnebrothersband](https://www.paypal.com/paypalme/byrnebrothersband)](https://www.paypal.com/paypalme/byrnebrothersband)

Gratuit

