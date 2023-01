The Butcher’s rodeo + Teska Brest, 21 janvier 2023, Brest .

La Carène et Lazarus Production, en accord avec Syncope Prod, présentent The Butcher’s Rodeo et TESKA. Une soirée pour les fans de musique brutale et sans concession !

TESKA – [ ALTERNATIVE METAL – MODERN THRASH ]

L’énergie sans concession de TESKA est de retour. Son nouvel album « Singularity » (2022) mêle science, métaphysique et philosophie dans des champs lexicaux choisis pour exprimer ce moment précis où une page se tourne en chacun de nous, où le monde qui nous entoure change inévitablement, et où se dessine le souhait de laisser au passé remords, regrets et malheurs. L’être humain est alors soumis à sa propre résilience : il apprend de ses erreurs et écrit une nouvelle histoire.

Après un deuxième album « Primal Scream » (2016) remarqué ainsi que plusieurs scènes partagées avec Ultra Vomit (Warm Up Hellfest), Loudblast et AqME, la formation finistérienne compte aujourd’hui une fan-base solide jusqu’au-delà de ses frontières bretonnes.

THE BUTCHER’S RODEO – [ POST HARDCORE – ALTERNATIVE METAL ]

Après plus de 11 ans sur les routes, la réputation de The Butcher’s Rodeo n’est plus à faire. Une énergie viscérale, communicative qui vous emmène dans un tourbillon de fureur à vous en faire perdre la notion du temps. C’est cette émotion que The Butcher’s Rodeo a voulu saisir et hurler dans ce nouvel album « Haine », assumant un des virages les plus important de sa carrière avec un chant en français qui lui permet de s’approprier encore plus cette émulsion dévorante.

Toujours emmené par Vincent Peignart-Mancini (ex AqME, Noswad), les bouchers franciliens délivrent 12 titres comme autant de coups de poing dans un album plus personnel que jamais.

Tarifs :

Abonné.e 9€ en prévente (+frais), 12€ sur place

Plein tarif 15€ en prévente (+frais), 18€ sur place

Tarif réduit 12€ en prévente (+frais), 15€ sur place

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/THE-BUTCHER-S-RODEO-TESKA.html

