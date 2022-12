« The Brunch » à la Dinée du Viguier Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot 55 EUR 55 C’est dans un cadre riche en histoire et en patrimoine que notre chef Grégory Tavan, amoureux de son terroir et de son métier, propose une cuisine proche des produits et des saisons. Il aime travailler avec et auprès des producteurs locaux, sur des circuits de proximité, respectueux du travail bien fait et de l’authenticité. Il privilégie les produits bruts, sans trop les transformer, afin qu’ils gardent leurs saveurs originelles. Pour lui, à chaque saison ses petites et grandes merveilles !

Pour bien commencer l’année, venez déguster « The Brunch »…

Sur réservation +33 5 65 50 05 05 Dinée du Viguier @la dinée du Viguier

