The Brooks + Pocket Full of Funk Lons-le-Saunier, 27 mars 2022, Lons-le-Saunier.

The Brooks + Pocket Full of Funk Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier

2022-03-27 18:30:00 – 2022-03-27 Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit

Lons-le-Saunier Jura

15 EUR De Montréal à Paris, en passant par Copenhague, le Maroc et le Mexique, The Brooks cumulent les succès partout où ils passent, laissant derrière eux un public captivé par leur talent et leur dynamisme contagieux, dignes des plus grands noms de la scène Funk, Soul et R & B. Les prestations d’envergure s’accumulent au registre du groupe: de Osheaga, au Festival de Jazz de Montréal, en passant par la première partie de Charles Bradley et le Montreux Jazz Fest.

Un échange d’énergie électrisant et dynamique. Une expérience de grooves funky et de soul lumineux. Véritable célébration collective du moment présent dans le respect des influences musicales mythiques d’un autre temps.

De Montréal à Paris, en passant par Copenhague, le Maroc et le Mexique, The Brooks cumulent les succès partout où ils passent, laissant derrière eux un public captivé par leur talent et leur dynamisme contagieux, dignes des plus grands noms de la scène Funk, Soul et R & B. Les prestations d’envergure s’accumulent au registre du groupe: de Osheaga, au Festival de Jazz de Montréal, en passant par la première partie de Charles Bradley et le Montreux Jazz Fest.

Un échange d’énergie électrisant et dynamique. Une expérience de grooves funky et de soul lumineux. Véritable célébration collective du moment présent dans le respect des influences musicales mythiques d’un autre temps.

Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-01-20 par