Le lundi 5 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

Nouvel album : « Anyday Now » Un échange d’énergie électrisant et dynamique. Une expérience de grooves funky et de soul lumineux. Véritable célébration collective du moment présent dans le respect des influences musicales mythiques d’un autre temps. Impossible de résister à l’appel du groove signé The Brooks. Combo le plus torride de la Belle Province (Québec), les Brooks raniment l’esprit de la soul, du funk et du r’n’b à grands coups de cuivres pétaradants, de basse onctueuse et de rythmiques ondulatoires. Premier album du groupe à être vraiment distribué de ce côté-ci de l’Atlantique, « Anyday Now » devrait les voir accéder à une notoriété largement méritée. Funk essential ! Concerts -> Autre concert New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210624-5059-the-brooks.html Concerts -> Autre concert Musique

2021-07-05T20:00:00+02:00_2021-07-05T22:00:00+02:00

