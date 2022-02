The Brooks en concert au New Morning New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

The Brooks en concert au New Morning New Morning, 15 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 15 mars 2022

de 20h30 à 23h00

payant

The Brooks arrivent avec leur French Tour, une vaste tournée de concerts qui va passer le 15 mars 2022 à Paris au New Morning et dans bon nombre de villes de France. The Brooks arrivent enfin en France pour nous emporter dans leur groove. Décalée à cause du Covid, la tournée des maitres du funk s’annonce dès le mois de mars, avec une date parisienne le 15/03/2022 au New Morning, suivie d’une tournée française. De Montréal à Paris, en passant par Copenhague, le Maroc et le Mexique, The Brooks cumulent les succès partout où ils passent, laissant derrière eux un public captivé par leur talent et leur dynamisme contagieux, dignes des plus grands noms de la scène Funk, Soul et R & B. New Morning 9 rue des Petites Écuries Paris 75010

4 : Château d’Eau (Paris) (259m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (199m)

Contact : https://zamoraprod.com/fr/artistes/the-brooks Concert;Musique

Date complète :

2022-03-15T20:30:00+01:00_2022-03-15T23:00:00+01:00

the brooks

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

The Brooks en concert au New Morning New Morning 2022-03-15 was last modified: by The Brooks en concert au New Morning New Morning New Morning 15 mars 2022 New Morning Paris Paris

Paris Paris