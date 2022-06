THE BROOKLYN BROS Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

THE BROOKLYN BROS Gignac, 28 juillet 2022, Gignac. THE BROOKLYN BROS

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

2022-07-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-28 00:00:00 00:00:00 Gignac

Hérault 12 EUR Quand deux des meilleurs animateurs des soirées blues new-yorkaises, s’accoquinent avec deux des meilleurs accompagnateurs français, la rencontre fait des étincelles ! Connu pour ces multiples collaborations et tournées tant aux USA qu’en Europe, Mike Muller se produit régulièrement dans les clubs de la Big Apple accompagné par le gratin local, dont Arthur Nilson et Popa Chubby… Manu Lanvin a aussi traversé l’Atlantique pour profiter de ses services sur son dernier album. Remarquable bassiste , compositeur inspiré, il est aussi un excellent chanteur qui se sublime aux côtés de Mike Torres, un guitariste au toucher versatile, capable de virtuosité Jazz comme du plus énergique des rock n’roll et qui s’avère être aussi un excellent chanteur, ce qui fait l’une des originalités de cette formation avec l’alternance de ses deux leaders. The Brooklyn Bros avec le swinguant Stéphane Ranaldi aux baguettes et le feu follet Alain Michel à l’harmonica, délivrent un Rythm & Blues survitaminé. Quand deux des meilleurs animateurs des soirées blues new-yorkaises, s’accoquinent avec deux des meilleurs accompagnateurs français, la rencontre fait des étincelles ! Quand deux des meilleurs animateurs des soirées blues new-yorkaises, s’accoquinent avec deux des meilleurs accompagnateurs français, la rencontre fait des étincelles ! Connu pour ces multiples collaborations et tournées tant aux USA qu’en Europe, Mike Muller se produit régulièrement dans les clubs de la Big Apple accompagné par le gratin local, dont Arthur Nilson et Popa Chubby… Manu Lanvin a aussi traversé l’Atlantique pour profiter de ses services sur son dernier album. Remarquable bassiste , compositeur inspiré, il est aussi un excellent chanteur qui se sublime aux côtés de Mike Torres, un guitariste au toucher versatile, capable de virtuosité Jazz comme du plus énergique des rock n’roll et qui s’avère être aussi un excellent chanteur, ce qui fait l’une des originalités de cette formation avec l’alternance de ses deux leaders. The Brooklyn Bros avec le swinguant Stéphane Ranaldi aux baguettes et le feu follet Alain Michel à l’harmonica, délivrent un Rythm & Blues survitaminé. Gignac

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse 2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

THE BROOKLYN BROS Gignac 2022-07-28 was last modified: by THE BROOKLYN BROS Gignac Gignac 28 juillet 2022 2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Gignac Hérault