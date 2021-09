Lille médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille, Nord The Britches médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin, le vendredi 8 octobre à 19:00

**Les Britches**, c’est avant tout une formidable aventure humaine, à la croisée d’horizons musicaux multiples. La musique des Britches est élégante, pas élitiste. Elle conserve l’énergie de la musique traditionnelle, portée néanmoins par les influences musicales des musiciens, tantôt pop, classique, folk. Elle associe musicalité et énergie, qui donnent un concert à écouter et, si l’envie vous en prenait, à danser !

Concert de musique folklorique irlandaise médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du faubourg de Roubaix Lille

2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T20:30:00

