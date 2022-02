The Bright Side Les 3 Luxembourg cinema, 15 mars 2022, Paris.

The Bright Side

Les 3 Luxembourg cinema, le mardi 15 mars à 20:30

Kate McLaughlin, comédienne dublinoise mal dans sa peau, n’a qu’une envie : quitter ce monde. Ses prières morbides sont finalement exaucées quand on lui diagnostique un cancer du sein. Kate suit tout de même une chimiothérapie pour apaiser l’inquiétude de ses proches. Dans la salle de traitement de l’hôpital, la trentenaire cynique et adepte d’humour noir fait la rencontre de quatre femmes singulières qui vont percer une brèche dans son cœur et venir changer sa vision de la vie… En 2020, la comédie dramatique de Ruth Meehan a été récompensé du Prix du public au Cork International Film Festival, et faisait partie de la sélection officielle du Edinburgh International Film Festival en 2021. _The Bright Side_ est une remarquable ode à l’amitié, au courage et à la vie.

10,60€ (8,80€ pour seniors et demandeurs d’emploi/ 7,60€ pour étudiants)/ cartes UGC, CinéPass et CIP acceptées

Ce film est une remarquable ode à l’amitié, au courage, à la vie et un véritable hommage aux combattants du cancer.

Les 3 Luxembourg cinema 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris



