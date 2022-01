The Bridge #2.6 Le Moulin à Jazz, 22 janvier 2022, Vitrolles.

The Bridge #2.6

Le Moulin à Jazz, le samedi 22 janvier à 21:00

Samedi 22 janvier 2022 – 21h Moulin à Jazz – THE BRIDGE #2.6 – Retour de The Bridge au Moulin à Jazz, réseau transatlantique qui met en relation musiciens de France et des États-Unis, au gré de formations mixtes et défricheuses de nouveaux talents. Le jazz à ses risques et périls, avec ses numéros d’équilibriste et ses tours de magie, entre des étendues qui se sillonnent et des profondeurs qui s’explorent… D’un côté, les musiciens français Quentin Biardeau et Étienne Ziemniak qui ont fréquenté les meilleurs collectifs d’artistes comme le Tricollectif à Orléans ou le Capsule Collectif à Tours. De l’autre, les américains Corey Wilkes et Justin Dillard, membres de l’AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) de Chicago. Ils peuvent être très respectueux… ou très irrévérencieux, et prennent un malin plaisir en suivant des traînées de poudre, quitte à y mettre le feu ! – Corey Wilkes : trompette, électronique Quentin Biardeau : saxophone ténor, synthétiseur Justin Dillard : orgue Hammond, synthétiseur Étienne Ziemniak : batterie – + d’infos => [https://bit.ly/3oRyV4C](https://bit.ly/3oRyV4C) Réservations => [https://bit.ly/3ylqVMA](https://bit.ly/3ylqVMA)

De 8,37 à 12,41€ en pré-vente / gratuit pour les – de 10 ans

♫♫♫

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T23:00:00