The Breakfast Club + Méduses L'Alimentation Générale Paris

Paris

The Breakfast Club + Méduses L’Alimentation Générale, 15 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 15 avril 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

The Breakfast Club (duo lillois né en 2017) élabore une pop embuée, la possible bande-son d’un voyage à deux tout au long duquel, derrière un pare-brise un peu fêlé, se dessineraient toutes les nuances d’un ciel de traine. C’est l’histoire d’une jeune chanteuse bourguignonne qui entre en contact avec un compositeur franco-chilien en juin 2019. Le duo indie-pop trouve vite ses marques et parvient à sculpter un univers poétique teinté de rêves et de mystère. Des mélodies ensorcelantes et des synthés atmosphériques, voilà la recette par laquelle Dora et Jean-Baptiste vous invitent à quitter le réel. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-04-15#.YjifiSHJ–k https://www.facebook.com/events/771782990470550 Concert;Musique

Date complète :

2022-04-15T20:00:00+01:00_2022-04-15T23:00:00+01:00

