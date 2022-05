The Breakfast Club (but at night…!) – Le ciné-club pour les 15-25 ans Cinéma Le Balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

The Breakfast Club (but at night…!) – Le ciné-club pour les 15-25 ans Cinéma Le Balzac, 17 mai 2022, Paris. Le mardi 17 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Tarif unique : 5€

Déjà la clôture pour The Breakfast Club (but at night…!) : projection de “Réalité” de Quentin Dupieux Les Cinémas Indépendants Parisiens sont fiers de vous présenter The Breakfast Club (but at night…!), le nouveau ciné-club co-crée, co-organisé et co-animé par des étudiant.e.s à destination du public jeune de 15-25 ans ! Au programme : 8 soirées dans 4 cinémas des Cinémas Indépendants Parisiens avec une projection par mois d’octobre 2021 à mai 2022 ! Chaque projection est accompagnée d’animations originales, imaginées spécialement pour ce public : rencontres irréelles, méditation collective, sérigraphie d’affiches ou encore DJ set. Rendez-vous nombreux.ses mardi 17 mai à 20h au cinéma Le Balzac pour la dernière séance de cette saison 2021-2022, avec un programme digne d’une soirée mondaine : “Réalité” de Quentin Dupieux, suivi d’un burger quizz avec un invité surprise ! Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/breakfast-club/ https://www.cinemabalzac.com/reserver/F256173/D1652810400/VF/271727/

© 2014 Diaphana Distribution – Tous droits réservés

