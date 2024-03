The Brains + Thee Revenants Le Molotov Marseille, mercredi 22 mai 2024.

The Brains + Thee Revenants ♫Psychobilly♫ Mercredi 22 mai, 20h30 Le Molotov 11,22€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T20:30:00+02:00 – 2024-05-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-22T20:30:00+02:00 – 2024-05-22T23:59:00+02:00

THE BRAINS

[Psychobilly – Canada]

The Brains n’ont jamais été un groupe enclin à suivre les règles. En fait, les membres du groupe ont mis un point d’honneur à anéantir complètement chacune de ces règles avec chaque album et chaque performance. Ces guerriers infatigables de la route ont présenté leurs spectacles éblouissants aux quatre coins du globe.

The Brains se distinguent en tant que groupe à surveiller, en travaillant constamment à perfectionner leurs compétences. Il ne leur a pas suffi de remporter des prix et d’occuper la première place dans des émissions musicales ; ils sont maintenant déterminés à dominer le monde.

THEE REVENANTS

[Horrorbilly / Psychobilly – UK]

Here lies Thee Revenants…

Horrorbilly/Psychobilly from the grave !

