AA ORGANISATION ( 2-1063978) présente ce concert THE BOOTLEG BEATLESFrom Love Me Do to Let It BeDe Love Me Do à Let It Be, du Cavern Club au concert sur le toit d’Apple Corps, du noir et blanc à la technicolor psychédélique, le premier et le meilleur tribute des Beatles revient en France et pour la première fois en tournée avec un voyage dans la décennie révolutionnaire, les Swinging Sixties. Tout est là… les emblématiques Mop Tops et les bottines Chelsea, les tuniques Sgt Pepper et les costumes Chesterfield. Chaque petite inflexion vocale et chaque plaisanterie spirituelle des Beatles sont méticuleusement étudiées lors de ce Magical Mystery trip. À l’aide de leur ensemble orchestral pour commémorer le soixantième anniversaire du LP Please Please Me, ce concert multimédia est un incontournable pour les fans des Beatles de tous les âges. Ce ne sont pas les Beatles, mais vous ne le croirez tout simplement pas.“Complètement convaincant” – The Times“Plus une réincarnation qu’un hommage” – The Daily Telegraph “Ahurissant d’authenticité” – The Mail on Sunday “Un spectacle formidable“ – George Martin (producteur des Beatles) The Bootleg Beatles

ZENITH DE CAEN CAEN RUE JOSEPH PHILIPPON Calvados

De Love Me Do à Let It Be, du Cavern Club au concert sur le toit d’Apple Corps, du noir et blanc à la technicolor psychédélique, le premier et le meilleur tribute des Beatles revient en France et pour la première fois en tournée avec un voyage dans la décennie révolutionnaire, les Swinging Sixties. Tout est là… les emblématiques Mop Tops et les bottines Chelsea, les tuniques Sgt Pepper et les costumes Chesterfield. Chaque petite inflexion vocale et chaque plaisanterie spirituelle des Beatles sont méticuleusement étudiées lors de ce Magical Mystery trip. À l’aide de leur ensemble orchestral pour commémorer le soixantième anniversaire du LP Please Please Me, ce concert multimédia est un incontournable pour les fans des Beatles de tous les âges. Ce ne sont pas les Beatles, mais vous ne le croirez tout simplement pas.

