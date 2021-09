The Bobby Lees | Mar 05.10.2021 à 20h Le Point Ephémère, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 5 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

Le Point Éphémère et Jostone Traffic présentent : THE BOBBY LEES

The Bobby Lees est un groupe de Garage Rock de Woodstock, NY.

Leur nouvel album “SKIN SUIT” a été produit par la légende du punk underground Jon Spencer des Blues Explosion.

Skin Suit raconte des histoires brutes et émouvantes sur des tubes garage-punk classiques. Au cours de l’année écoulée, ils ont joué avec The Chats, Future Islands, Boss Hog, Daddy Long Legs, Shannon & The Clams et Murphy’s Law. Ils seront en tournée aux États-Unis et en Europe tout au long de l’année 2020.

DYNAMITE SHAKERS

« Dynamite Shakers » est un groupe de garage rock composé de quatre étudiants de 19 ans, originaires de Vendée, formé en 2019. Lila-Rose à la basse, François à la batterie, Calvin à la guitare et Elouan à la guitare et au chant. Ils puisent leurs influences dans le garage rock sixties et citent des groupes tels que The Fleshtones et The Sonics.

Concerts -> Rock

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

7, 7bis : Louis Blanc (190m) 2, 5, 7bis : Jaurès (211m)



Contact :Le Point Ephémère 0140340248

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-10-05T20:00:00+02:00_2021-10-05T23:00:00+02:00