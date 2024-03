The Blues Fuckers Foundation aux Disquaires Les Disquaires Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public jeunes et adultes. payant PAF : 5 EUR

The Blues Fuckers Foundation, groupe classic rock, d’influence blues, country soul et rock…

The Blues Fuckers Foundation, groupe classic rock, d’influence blues, country soul et rock, seront sur les planches des Disquaires pour vous faire découvrir leur répertoire de compositions. Fusionnant les sons des décennies précédentes en mêlant des inspirations blues et rock issues de part et d’autre de l’atlantique, leur musique est une continuité du message originel porté par le même genre: célébrer pleinement la vie, dans toutes ses émotions, frivolant sur un rythme rock’n roll, ou se laissant porté par une mélodie country. Le rock reste dominant, groove et riff clinquant, texte parfois engagé, une belle dose d’énergie et d’émotions que leur 6 membres vous partagerons

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

The Blues Fuckers Foundation