château de la Buzine, le mardi 21 décembre à 20:45

Ils seront 9 sur scène avec Jean Marc Sourd au Piano et Trombone pour vous faire revivre ce film Mythique et rendre hommage a Ray Charles , James Brown , Aretha Franklin et Tina Turner . Entrée 22€ … Places numérotées Réservations 04 91 45 27 60 ♫♫♫ château de la Buzine 56, traverse de la buzine 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-21T20:45:00 2021-12-21T23:00:00

