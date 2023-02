The Blues Brothers Tribute L’ARTEA CARNOUX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

The Blues Brothers Tribute L'ARTEA, 9 mars 2023, CARNOUX EN PROVENCE.

Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:30. Tarif : 26.2 à 26.2 euros.

ALG (LR-2021-014010) PRESENTE CE SPECTACLE dans le cadre des jeudis du jazz en fête à L'artéa

Ce super spectacle de THE BLUES BROTHERS TRIBUTE, dynamique et à la bonne humeur communicative, est truffé de chansons tirées du film The blues brothers, qui vous plongent dans la folle ambiance des années 80.

Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0442735070

L'ARTEA CARNOUX EN PROVENCE
Avenue Cardinal Lavigerie
Bouches-du-Rhone

Détails
Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence
Lieu L'ARTEA
Adresse Avenue Cardinal Lavigerie
Ville CARNOUX EN PROVENCE
Tarif 26.2-26.2

