The Blinding Sea – Un film de George Tombs Centre culturel canadien, 5 avril 2022, Paris.

The Blinding Sea – Un film de George Tombs

Centre culturel canadien, le mardi 5 avril à 19:00

**Mardi 5 avril à 19h, le Centre culturel canadien vous invite à la projection de** _**The Blinding Sea**_ **du réalisateur canadien George Tombs : un film documentaire retraçant la vie de l’explorateur polaire norvégien Roald Amundsen.** _La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, modérée par Catherine Bédard, Commissaire et Directrice adjointe du Centre culturel canadien._ Animé d’une véritable passion pour la recherche scientifique et les savoirs autochtones, entretenant des relations étroites et pleines de respect avec les Inuit du Canada, le norvégien Roald Amundsen a mené la première expédition polaire à travers le passage du Nord-Ouest, entre 1903 et 1905. Tourné à bord d’un brise-glace au milieu de la mer de Beaufort, sur un grand navire dans l’océan Austral, en traîneau à chiens en Alaska et au Yukon, dans l’archipel arctique canadien ainsi que sur les glaciers de l’Antarctique, The Blinding Sea est le premier film consacré au parcours extraordinaire de cet explorateur norvégien. En s’intéressant au rôle joué par la culture, la santé et l’alimentation dans les expéditions du siècle dernier, le réalisateur George Tombs explore les paysages polaires et enregistre les traditions orales – qu’elles soient européennes ou autochtones – dans une approche interculturelle riche et audacieuse. _The Blinding Sea_, George Tombs (2020) – 110 minutes / VOSTFR **Le Centre culturel canadien à Paris est partenaire de la tournée du réalisateur en France.**

Gratuit sur inscription

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur, par Catherine Bédard

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T19:00:00 2022-04-05T22:00:00