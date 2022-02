The Bled Boys Le Grisbi Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

The Bled Boys Le Grisbi, 18 février 2022, Marseille. The Bled Boys

Le Grisbi, le vendredi 18 février à 20:00

The Bled Boys est une joyeuse bande de potes musiciens qui ont toujours refusé d’être un groupe. Chacun son tour, ils proposent des chansons qu’ils ont trop souvent jouées ensemble de manière improvisée et à des heures tardives de la nuit… Musique d’arrière salle de bar comme musique de rue, musique de mariage comme musique spirituelle, qaada à ciel ouvert, la musique algérienne est sauvage et trinque à la vie ! Mustapha Lakhdari : chant, bendir, cajon, karakeb Farid Belayat : chant, bendir, guitare Kader Denednia : chant, bendir, guitare, mandole Samir Mohellebi : chant, mandole, guitare Entrée à prix libre, PAF conseillé 5 Euros

Prix libre (5€ conseillé)

♫♫♫ Le Grisbi 20 Rue Bénédit, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Grisbi Adresse 20 Rue Bénédit, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville Le Grisbi Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Le Grisbi Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

The Bled Boys Le Grisbi 2022-02-18 was last modified: by The Bled Boys Le Grisbi Le Grisbi 18 février 2022 Le Grisbi Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône