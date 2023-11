The BlacKbelts Les Disquaires Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Venez shaker votre booty sur des sons rock, pop & funk !

The BlacKbelts, c’est un groupe de trois chanteuses pétillantes et de musiciens à l’énergie inépuisable. Et plutôt que de se prendre des hadoken dans les parties, ces ceintures noires ont préféré canaliser leur énergie pour offrir au public des concerts déchaînés. Au programme : reprises rock, pop et funk agrémentées de solos enflammés et d’harmonies envoûtantes; de la confiture délicieuse pour vos esgourdes délicates.

Leurs concerts vous donneront envie de chanter et shaker votre booty jusque tard dans la night. L’équivalent d’une séance d’aquabike ou d’abdo fessiers. Le seul bémol de leur prestation, c’est qu’elle vous laissera le lendemain seul, hagard, en proie à une question existentielle déroutante : qui couche avec qui ? Et est-ce que le batteur est au courant ?

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

The BlacKbelts