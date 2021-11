Carquefou THE BLACK SHELTER Carquefou, Loire-Atlantique SILENCE RADIO THE BLACK SHELTER Carquefou Catégories d’évènement: Carquefou

Vendredi 26 novembre, 21h00 SILENCE RADIO * Originaire de Lorient en Bretagne, Silence Radio est composé de 5 musiciens. Depuis 2017, la formation produit un subtil mélange de rock alternatif et progressif mis en abyme dans la langue de Molière. Aux confluents de Noir Désir, Pink Floyd et Rage Against The Machine, la jeunesse des membres de Silence Radio permet d’apporter, sur scène et en studio, un vent de fraîcheur sur le Rock Français. En live, une alchimie venue d’ailleurs se dégage entre les 5 mélomanes.

L’énergie frénétique et contagieuse du groupe s’empare du public dès les

premières notes. https://www.silenceradio.bzh/ https://www.instagram.com/silence.radio/ https://www.facebook.com/silenceradio.music *

