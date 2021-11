Saint-Nazaire THE BLACK SHEEP TAVERN Loire-Atlantique, Saint-Nazaire BILLY ZE KICK THE BLACK SHEEP TAVERN Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 21h00 BILLY ZE KICK * Billy Ze Kick est une artiste auteure compositrice de Rennes. Après sa collaboration avec les gamins en folie mais aussi Matthieu Chédid (Paniac), et Loran des Berus pour le Roi est mort à la cité, elle joue ses chansons sampler et solo. https://www.facebook.com/billyzekickpageofficielle/ *

