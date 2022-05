The Black Lips le 4 juin au Metronum Le Metronum, 4 juin 2022, Toulouse.

### Regarts présente The Black Lips ————– ### (Rock) L’évolution des Black Lips à travers des décennies de tournées et d’enregistrements les a menés là où aucun groupe de garage punk n’était allé auparavant : salles de concert énormes, plateaux de télévision importants et grands festivals. The Black Lips a gagné sa vie à un train d’enfer sur les routes, touché en chemin par des relocalisations et changements de line-up. Zumi Rosow a rejoint le groupe avec son sax skronk flamboyant, juste avant le départ de Bradley et de St. Pé. Oakley Munson (The Witnesses) a su apporter un nouveau rythme et une harmonie vocale unique. Rejoints par le guitariste Jeff Clarke (Demon’s Claws), les Black Lips sont aujourd’hui une bande de cinq auteurs-compositeurs-interprètes et instrumentistes prolifiques ! Enregistré au sein des légendaires studios Valentine de Laurel Canyon et coréalisé avec Nicolas Jodoin, l’album « Sing In A World That’s Falling Apart » n’est pas de la country pour grand-mère et ces Black Lips-là ne plairont pas à votre maman. Les Black Lips s’y montrent sous leur jour le plus sale et le plus redoutable, avec dans leur besace les meilleures chansons qu’ils aient écrites depuis les années 2000. Spotify: [https://spoti.fi/3xCB499](https://spoti.fi/3xCB499) BILLETTERIE : Tarif : 18€ (HFL) / 23€ (sur place) Billetterie officielle : [https://regarts.festik.net/theblacklips-toulouse/1](https://regarts.festik.net/theblacklips-toulouse/1) INFOS PRATIQUES : Date : samedi 4 juin 2022 Horaires : 20h00 > 23h00 Lieu : Le Metronum Metro : Ligne B – Borderouge 2 Rond-Point Madame de Mondonville 31200 Toulouse

