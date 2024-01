TIP STEVENS THE BLACK LAB Wasquehal, vendredi 5 avril 2024.

Tip Stevens, chanteur et compositeur mais aussi multi-instrumentiste, se présente souvent comme un éternel touche à tout. Après plusieurs années à jouer à travers la France dans ses différents projets ou à produire d’autres artistes, il lance finalement son projet solo en 2020 avec un concept simple : Présenter une multitude d’EPs portant chacun le nom d’un animal totem.Poussé par une insatiable créativité, Tip dévoile très rapidement son concept en sortant 3 EPs en l’espace d’un an : “Condor” (Oct 2020), “Manta” (Mai 2021) puis “Quetzal” (Oct 2021). 3 opus ayant chacun des ambiances différentes, passant du Rock à l’Électro et même au Folk. Chaque sortie représente pour lui l’occasion d’expérimenter de nouvelles couleurs musicales sans jamais se fixer de limites, le format EP permettant de proposer à sa communauté des délais de sortie bien plus courts qu’avec un traditionnel format album.Tip est très actif sur internet a mis au fil du temps sa communauté très au centre de son projet musical, composant même certains titres en direct sur la plateforme Twitch avec eux. Actuellement 1er streamer de la catégorie musique francophone, Tip Stevens prend une approche novatrice de ce que peut être une relation entre l’artiste et son public en les intégrant de près au développement de son univers.En octobre 2022, Tip met à l’honneur le coyote avec un EP intitulé Kaioty , dans un registre pop/rock aux influences très britanniques. Un EP qui marque le début d’une collaboration avec Floral Records, label monté par Ponce, un des plus gros influenceurs de la plateforme Twitch. Une collaboration qui paraît finalement très naturelle et évidente pour développer et faire avancer ce projet atypique.En mai 2023 Tip Stevens sorti les griffes avec son nouvel EP “Bengal”, son opus le plus rock jusqu’à présent. Le single “Sugar Rush” en résume très bien l’essence : un rock chaud, sucré et déjanté.

