La tournée du groupe PUNISH YOURSELF est annulée, le concert initialement prévu le 04 novembre 2023 est maintenu avec Shaârghot et Carbon KillerLes billets restent valables, les remboursements sont acceptésPUNISH YOURSELF Quand Punish Yourself a de´marre´ en 1993, personne dans le groupe n’aurait imagine´ que trente ans, une dizaine d’albums et des centaines de concerts plus tard le groupe serait toujours sur la route. Et pourtant en 2023 le gang de zombies fluos est toujours la` avec son me´lange guitares e´lectronique show visuel, et plus en forme que jamais. SHAARGHOT Sorti tout droit d’un univers dystopique ou` se me^lent le Cyberpunk et le Post-Apocalyptique, le Shaa^rghot, cre´ature de´lirante fruit d’une expe´rience rate´e, se`me le chaos dans la cite´ du Great Eye.Plus qu’un groupe de musique, Shaa^rghot est avant tout une histoire et un concept qui prend vie au travers de leurs concerts. CARBON KILLER Carbon Killer est un producteur de musique e´lectronique franc¸ais me^lant synthwave, dark techno et me´tal dans un show a` l’ambiance sombre et cyberpunk. Derrie`re son masque sans visage, il de´chai^ne son public extre^mement e´clectique au travers d’une sce´nographie le´che´e et froide qui saura faire vibrer tous les adeptes de Blade Runner ou Ghost in the Shell.

THE BLACK LAB

8, RUE DES CHAMPS Wasquehal 59290

