SAMEDI 25 NOVEMBRE 2023

THE BLACK LAB, LILLE

20H00 SKYND

Formé en 2018, SKYND est un groupe de rock industriel connu pour leur esthétique musicale saisissante et leurs paroles controversées qui s’inspirent d’histoires troublantes liées à des événements tragiques.

Composé de la chanteuse SKYND et du producteur/multi-instrumentaliste Father, le duo explore la psyché humaine et ses côtés les plus sombres. Ils ont tous les deux attiré l’attention du public dès leur premier single, « Gary Heidnik », sorti en 2018. SKYND a alors enchaîné avec d’autres morceaux tout aussi captivants tels que « Elisa Lam », « Tyler Hadley » ou encore « Katherine Knight »

Grâce à leur fusion novatrice de différents genres musicaux, une narration intense et des performances scéniques captivantes, leur art a attiré l’attention de fans à travers le monde entier. → Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com → The Black Lab,

8 Rue des Champs,

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

