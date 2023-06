NNEKA • Jeudi 26 Octobre 2023 • The Black Lab, Wasquehal The Black Lab Tourcoing, 26 octobre 2023, Tourcoing.

A GAUCHE DE LA LUNE EN ACCORD AVEC FURAX PRESENTE :

NNEKA

JEUDI 26 OCTOBRE 2023

THE BLACK LAB, WASQUEHAL

20:00

NNEKA :

La chanteuse nigéro-allemande Nneka célèbre l’annonce de sa première tournée européenne depuis 2016 ! « Pour être honnête, ma vie quotidienne n’a pas tellement changé au cours des dernières années, mais ce qui a vraiment commencé à me manquer, ceux sont les tournées et les voyages », admet la musicienne. « À un moment donné cependant, enregistrer de la nouvelle musique n’est tout simplement pas suffisant, je veux la partager avec mes fans et partager à nouveau mon message », poursuit-elle. En 20 ans de carrière, Nneka a remporté le MOBO du meilleur artiste africain en 2009 et a participé au David Letterman Show et à l’émission 106 & Park de BET. En 2014, Nneka a rejoint le jury de la saison 4 de « Nigerian Idol ». Nneka a donné près de 300 spectacles en Europe et plus de 100 spectacles aux États-Unis et au Canada, devant plus de 1 million de personnes dans plus de 35 pays.

→ Billetterie ? : https://urlz.fr/lyXS et dans les points de vente habituels.

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ THE BLACK LAB :

8 Rue des Champs, 59290 Wasquehal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:30:00+02:00

Concert Soul