The Black Delta Movement + Rest In Gale + Gasoline L'international Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente :

⚡The Black Delta Movement⚡

(Hull, UK – Psyché – Fuzz Club Records)

Originaires de Kingston Upon Hull (UK), The Black Delta Movement, formation psyché fondée et menée par Matt Burr, vient de sortir son dernier album, « Recovery Effects », chez Fuzz Club Records. Huit titres au groove imparable, un rock psychédélique tendu qui lorgne parfois sur le garage rock, le blues ou le rock motorik. et qui fait se rencontrer les Doors et Spacemen 3.

https://fuzzclub.bandcamp.com/album/recovery-effects-2

https://www.instagram.com/bdmofficial/

⚡Rest In Gale⚡

(Paris, FR – Pub-Rock)

Rest In Gale est un groupe français de pub-rock indépendant, originaire de Romainville. Le groupe est formé en 2016 par Julien Onyx et William Rains. Lors d’un voyage à Londres supposé sans retour pour « s’y installer, trouver un job et tourner », les deux comparses se retrouvent finalement à jouer sur le trottoir et sur les barques à touristes de Regent’s canal pour profiter des Breakfast beans.

Des hymnes frénétiques aux accents orientaux, la voix d’outre-tombe du chanteur gourou et l’ambiance de fin de kermesse posée, ils évoluent maintenant en troupe, avec 6 membres piliers et peuvent être jusqu’à 10 sur scène. On peut lire dans ce groupe à l’anarchie partielle des influences multiples – la fougue nerveuse du post-punk de the Fall, le nihilisme de la no-wave new-yorkaise, le hip-hop revendicatif, mais aussi l’histoire tourmentée de ses membres.

https://restingale.bandcamp.com/album/tombola

https://www.instagram.com/restingale/

⚡Gasoline⚡

(Paris, FR – R’n’R – Celebration Days Rds)

Le duo Gasoline est composé de Théo Gosselin à la batterie et Thomas Baignères à la guitare et au chant.

La réputation de Théo Gosselin en tant que photographe n’est plus à faire. Quant à Thomas Baignères, avant de rejoindre Gasoline, il a roulé sa bosse dans de nombreuses formations rock’n’roll, de son groupe « leSpark » à Flare Voyant, en passant par les Darlings.

Les deux camarades, réunis par des amis communs et l’amour du rock’n’roll, forment leur duo « Gasoline », du rock garage trempé dans de l’essence à zippo qui trouve racine sur les routes américaines et les rues de londres. La voix iconique de Thomas danse avec des riffs de guitare cinglants et une batterie lourde.

https://celebrationdaysrecords.bandcamp.com/…/the…

https://www.instagram.com/gasoline_band/

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 8€

Happy-hour de 16h à 20h

Restauration sur place

Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

https://fb.me/e/2D0olSDee https://my.weezevent.com/the-black-delta-movement-rest-in-gale-gasoline

