THE BLACK CROWES L’OLYMPIA Paris, vendredi 24 mai 2024.

Les Black Crowes laissent les conneries dans le passé. 15 ans après leur dernier album de musique originale, les frères Robinson présentent Happiness Bastards, leur 10e album studio. Certains diront que ce projet est le fruit de plusieurs années tumultueuses, mais nous pensons qu’il arrive au bon moment. Qu’il s’agisse de l’amour fraternel ou du destin musical qui les a réunis, l’album très attendu qui consacre la réunion de ce groupe légendaire pourrait bien être la chose qui sauvera le rock & roll. À une époque où l’art est enterré sous le lustre des entreprises qui lui succèdent, les Black Crowes ripostent avec l’angoisse des non-dits écrits sur le papier et électrifiés par les cordes des guitares, révélant un rock & roll dépouillé, sans fioritures, sans paillettes, juste du rock. Pas d’éclat, pas de paillettes, juste du rythme et du blues à son meilleur – grinçant, bruyant, et dans votre visage.Depuis leur reformation en 2019, les Black Crowes ont fait un retour triomphal à la forme avec plus de 150 concerts dans 20 pays à travers le monde, célébrant le 30e anniversaire de Shake Your Money Maker, l’album qui les a propulsés sur le devant de la scène. À leur retour, ils savaient qu’ils avaient besoin de quelque chose de nouveau pour montrer le temps perdu. Les frères Robinson et leur bassiste de longue date Sven Pipien sont entrés en studio avec le producteur Jay Joyce au début de l’année 2023, et les expériences des années passées se sont transcrites dans la musique, tandis que le groupe retrouvait ses racines. L’album Happiness Bastards sort le 15 mars 2024.Le nombre de place est limité à 8 par commande.

Tarif : 69.70 – 100.50 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:00

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75