Salle de l’Oseraie, le samedi 4 juin à 20:30

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèquede Fayl-Billot présente ce concert. The Black Clover est un groupe de rock celtique venant de la Marne et des Ardennes. Fondé en 2016, il réunit des musiciens d’expérience autour d’un plaisir commun : la musique et le partage avec le public. Le concert, mêlant compositions originales et reprises de grands classiques celtiques (Irish Rover, Dirty Old Town, etc…) navigue entre rock celtique énergique et folk iodé dans la plus grande tradition des légendes du style : les Pogues, Flogging Molly ou encore les Dropkick Murphys. Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Fayl-Billot. [https://www.ccdessavoirfaire.fr/mediatheque-intercommunale](https://www.ccdessavoirfaire.fr/mediatheque-intercommunale) [https://fr-fr.facebook.com/mediatheque52500/](https://fr-fr.facebook.com/mediatheque52500/) [https://www.facebook.com/bdphautemarne/](https://www.facebook.com/bdphautemarne/)

Entrée libre sur inscription

Salle de l’Oseraie Grande rue Fayl Billot Fayl-Billot Fayl-Billot Haute-Marne



2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T22:00:00