The Black Angels + 1 ere Partie L’ANTIPODE MJC RENNES, 23 février 2023, RENNES.

RADICAL PRODUCTION (L.2-L-R-20-12573 / 3-L-R-20-12574) présente ce concert. .THE BLACK ANGELSLa meilleure musique est capable de refléter une vue panoramique du monde qui nous entoure, elle distille l’universel en quelque chose de beaucoup plus personnel. Depuis leur formation en 2004, The Black Angels sont devenus les porte-drapeaux d’un rock psychédélique capable de cet exercice de style, et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles leur nouvel album, Wilderness of Mirrors, (la Jungle des Miroirs) porte si bien son nom.Cela fait 5 ans que les fans n’ont pas eu droit à un album du groupe et Wilderness of Mirrors marque un retour triomphal. Ce nouveau disque affine de manière experte l’attaque rock psychédélique des Black Angels en l’accompagnant d’une foule de sons et de textures intrigants, tandis que les tumultes politiques, la pandémie et la dévastation continue de l’environnement ont fourni amplement de quoi nourrir leur signature sonore et leurs paroles féroces.Le mellotron, les cordes et autres claviers sont plus présents que jamais. Les Black Angels – Alex Maas (chanteur/bassiste), Christian Bland (guitariste), Stephanie Bailey (batteur), Jake Garcia (guitariste), et le nouveau membre du groupe Ramiro Verdooren (multi-instrumentiste) – ont coproduit l’album, travaillant en étroite collaboration avec Brett Orrison, leur fidèle ingénieur du son en tournée et John Agnello, ingénieur de Dinosaur Jr, afin de créer quelque chose de frais et de nouveau tout en conservant leur son classique très influent.Depuis leur formation en 2004 à Austin, The Black Angels restent fidèles à leurs ancêtres psych-rock comme Syd Barrett, Roky Erickson, Arthur Lee et les membres de The Velvet Underground, dont les noms sont tous mentionnés sur ‘The River’. L’influence mondiale du groupe est consolidée par son bien-aimé Levitation Festival, véritable point de départ du passé, du présent et du futur du genre, qui fête cette année son 15e anniversaire. Le groupe présentera son spectacle foudroyant sur les scènes d’Europe lors de sa tournée hivernale en tête d’affiche qui passera par la France pour 6 dates.

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

