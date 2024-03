The Big Salsa Hip-Hop Jam au CENTQUATRE-PARIS Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 14h30 à 18h30

.Tout public. gratuit

Au cœur d’une fusion des cultures salsa et hip-hop, une succession de shows survoltés, une performance par des interprètes suisses et une grande jam session viennent enflammer le CENTQUATRE-PARIS !

Rencontre de deux puissantes cultures voisines, la salsa hip-hop est un concept unique qui transforme une traditionnelle danse de couple en un savant mélange hybride de « latin hip-hop ». À la suite de plusieurs shows, la performance de six jeunes danseuses et danseurs hip-hop venus de Genève marque la clôture des spectacles d’artistes complices.

Ensuite, une grande jam session (séance d’improvisation) est transformée en une gigantesque fiesta, animée par les mixes de DJs renommés et orchestrée par Rodrigue Lino et la Compagnie Xtremambo, artiste qui officie les ateliers salsa hip-hop du CENTQUATRE-PARIS tous les dimanches et qui organise le Paris Salsa Hip-Hop Battle depuis plusieurs années (prochain rendez-vous battle le 15 juin 2024).

Un partenariat inédit s’est noué entre le CENTQUATRE-PARIS et la Suisse afin de renforcer les liens culturels entre les deux pays. Se tenant dans le cadre de la Présence Suisse à Paris pour les Jeux Olympiques 2024, cette collaboration avec le canton de Genève autour de la scène chorégraphique genevoise se déploie durant le Festival Séquence Danse Paris sous la forme d’un accueil en résidence, d’un atelier professionnel et de deux événements ouverts au public.

Ce projet fait partie d’une série d’événements proposés au public français au CENTQUATRE-PARIS et dans d’autres lieux dès le printemps 2024 en attendant l’ouverture de la Maison Suisse le 24 juillet prochain, un lieu de partage et de découverte de la culture et de l’identité suisses basé à l’ambassade de Suisse en France (Paris 7e).

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/focus-suisse-jam-salsa-hip-hop.html +33153355000 billetterie@104.fr

