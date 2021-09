The Big Room + Kanetahaal Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 19 novembre 2021, Nantes.

2021-11-19

Horaire : 19:00 23:30

Gratuit : oui Entrée libre.

Dans le cadre du Festival Jazz Tempo, un programme du CRDJ, soutenu par le Conseil Régional des Pays de Loire. Le festival Jazz Tempo se veut être un témoignage de la vitalité et de la richesse de la pratique du jazz ; une forme musicale qui ne cesse d’avancer et de se renouveler, tout en sachant reconnaître ses origines. Cette vingtième édition met en lumière de nombreux projets, reflets d’une grande diversité de styles : des formes expérimentales, du bop aux grands classiques du jazz, en passant par des groupes dont la direction artistique traduit des ouvertures aux évolutions actuelles. A cette occasion, Trempo donne les clés de sa programmation à Kiosk : la Fédération de musicien.nes de Jazz et de Musiques Improvisées de l’agglomération nantaise et du département de Loire-Atlantique, ayant pour objectif de proposer une saison culturelle en défendant la scène locale. The Big Room – Live – Jazz : La musique du trio nantais The Big Room mêle les conventions du jazz traditionnel à des musicalités spontanées et improvisées. Elle est vive, passionnée et passionnante, exigeante et protéiforme à l’image du parcours de ces musiciens : Pierre-Yves Merel au saxophone ténor, Sylvain Didou à la contrebasse et Florian Chaigne à la batterie. Kanetahaal – Live – Jazz et musiques électroniques : Le projet Kanetahaal réunit le saxophoniste Erwan Salmon, le guitariste Manuel Adnot et le batteur Boris Louvet. Le trio esquisse une musique qui oscille entre ambiance transitique et douce mélancolie. Ensemble, ils dessinent des paysages sonores clairs-obscurs où se mêlent voix et saxophone en continu, boucles électroniques, guitare acérée. Une carte blanche Trempo à Kiosk.Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’Île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com