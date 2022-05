The big rock’n roll show – Concert Plouha Plouha Catégories d’évènement: 22580

Plouha 22580 Soirée rock avec 4 concerts : Chris Rolling Squad, King Phantom, Hawkins ! lebarbeplouha@gmail.com +33 6 58 10 77 38 Soirée rock avec 4 concerts : Chris Rolling Squad, King Phantom, Hawkins ! Le Barbe 4 Place Foch Plouha

