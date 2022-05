THE BIG – PARCOURS D’OBSTACLES GONFLABLES Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

THE BIG – PARCOURS D'OBSTACLES GONFLABLES Cattenom, 25 juin 2022

2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-25 17:00:00
route de Sentzich Parc

Cattenom Moselle Cattenom Le challenge The Big est un parcours d’obstacles gonflables chronométré qui peut se réaliser en équipe de 6 personnes ou en individuel. C’est le plus grand du monde avec 340 mètres de long.

A la clé, plusieurs prix :

– prix du guépard : homme le plus rapide

– prix de la guéparde : femme la plus rapide

– prix Hakuna Matata : meilleur déguisement

– prix de la meute : équipe la plus rapide (pour l’équipe féminine, pour l’équipe masculine et pour l’équipe mixte)

– prix de la savane : entreprise ayant inscrit le plus grand nombre d’équipes

Pour compléter ces 2 jours sportifs, des animations sont prévues comme une initiation aux gestes de premiers secours. Restauration sur place.

Le parcours est accessible à partir de 13 ans. Le retrait des dossards se fait sur place.
contact@10minutespour1vie.com +33 7 56 88 18 57

