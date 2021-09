Marseille Le Mounguy Bouches-du-Rhône, Marseille The Big Lebowski Party avec dj brett Le Mounguy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Mounguy, le vendredi 1 octobre à 21:00

Rock and soul / funk et autres grooveries 60’s 70’s 80’s 90’s avec Dj brett “Quelque fois c’est toi qui cogne le bar, mais d’autres fois, et ben, c’est le bar qui te cogne”. Ce soir pour le grand retour des soirées au Mounguy, DJ Brett s’inspire du cultissime film de Joel Coen et de sa bande-son démoniaque pour faire se déhancher le Dude du groove qui sommeille en toi Tenue adéquate bienvenue, Une petite surprise pour les costumé.es ! Un pass sanitaire vous sera demandé.

Entrée libre

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille

2021-10-01T21:00:00 2021-10-01T01:30:00

