THE BIG IDEA CONCERT + DOCUMENTAIRE WEST ROCK COGNAC Catégories d’Évènement: Charente

Cognac

THE BIG IDEA CONCERT + DOCUMENTAIRE WEST ROCK, 26 février 2023, COGNAC. THE BIG IDEA CONCERT + DOCUMENTAIRE WEST ROCK. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 17:00 (2023-02-26 au ). Tarif : 7.8 à 7.8 euros. Concert et documentaire. The Big Idea c’est six amis d’enfance qui en octobre 2021 décident de traverser l’atlantique sur un monocoque aménagé en studio d’enregistrement « fait maison ». Le groupe va alors enregistrer son quatrième album. « La Fabuleuse Expédition du Grand Vésigue » est le documentaire de Eric Paget qui raconte cette folle traversée musicale. Un dimanche aux Abattoirs pour prendre le large en musique. Votre billet est ici WEST ROCK COGNAC 33 rue de l’abattoir Charente Concert et documentaire. The Big Idea c’est six amis d’enfance qui en octobre 2021 décident de traverser l’atlantique sur un monocoque aménagé en studio d’enregistrement « fait maison ». Le groupe va alors enregistrer son quatrième album. « La Fabuleuse Expédition du Grand Vésigue » est le documentaire de Eric Paget qui raconte cette folle traversée musicale. Un dimanche aux Abattoirs pour prendre le large en musique. .7.8 EUR7.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Charente, Cognac Autres Lieu WEST ROCK Adresse 33 rue de l'abattoir Ville COGNAC Tarif 7.8-7.8 lieuville WEST ROCK COGNAC Departement Charente

WEST ROCK COGNAC Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cognac/

THE BIG IDEA CONCERT + DOCUMENTAIRE WEST ROCK 2023-02-26 was last modified: by THE BIG IDEA CONCERT + DOCUMENTAIRE WEST ROCK WEST ROCK 26 février 2023 WEST ROCK COGNAC

COGNAC Charente