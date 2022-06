The Big Circus Show | MOV’UP Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine

The Big Circus Show | MOV’UP Argentré-du-Plessis, 2 juillet 2022, Argentré-du-Plessis. The Big Circus Show | MOV’UP

Jardin du Hill Argentré-du-Plessis

2022-07-02 16:00:00 – 2022-07-02 03:00:00

Ille-et-Vilaine Argentré-du-Plessis GUINGUETTE du 2 Juillet 2022 ! Laissez-nous vous présenter notre prochain événement :

La guinguette estivale sur le thème du cirque en plein air : The Big Circus Show ! Lieu de rendez-vous, le Jardin du Hill à Argentré-du-Plessis. Au menu, planches apéro et buvette, accompagnée d’une ambiance sonore chill l’après-midi et d’un DJ en début de soirée et jusqu’au bout de la nuit ! Profitez également de jeux de fête foraine fait maison tel qu’un chamboule-tout, des fléchettes géantes, un lancée de cerceaux,… L’entrée seule est de 5€. > La billetterie ouvre prochainement! association.movup@gmail.com GUINGUETTE du 2 Juillet 2022 ! Laissez-nous vous présenter notre prochain événement :

