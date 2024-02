The Bifurcus Experience. Le Teich, vendredi 16 février 2024.

The Bifurcus Experience. Le Teich Gironde

The Bifurcus Experience débute comme une conférence table, chaise, tableau, vidéo-projecteur. Le public prend place, David Sire arrive, ordinateur sous le bras, PowerPoint en bandoulière. Il commence à nous parler et tout déraille.The Bifurcus Experience explore et démontre l’équation suivante ESPOIR = DESIR × AUDACE.

Car la langue n’est pas ce qu’on croyait elle est truffée de bifurcus, double bifurcus, bifurcus translatus augmentus rétropedalus anglicus… les acrobaties langagières de ce savant fou semblent sans limites.Quête délirante et émouvante, moment unique tissé en interaction avec le public, ce spectacle est une chevauchée jubilatoire dans les souterrains du langage et de la mémoire.

On s’étonne, on cherche, on jubile des trouvailles de ce bifurquantologue en surchauffe. Ses inventions mettent nos cerveaux et nos zygomatiques en ébullition.

Tout public dès 12 ans.

The Bifurcus Experience débute comme une conférence table, chaise, tableau, vidéo-projecteur. Le public prend place, David Sire arrive, ordinateur sous le bras, PowerPoint en bandoulière. Il commence à nous parler et tout déraille.The Bifurcus Experience explore et démontre l’équation suivante ESPOIR = DESIR × AUDACE.

Car la langue n’est pas ce qu’on croyait elle est truffée de bifurcus, double bifurcus, bifurcus translatus augmentus rétropedalus anglicus… les acrobaties langagières de ce savant fou semblent sans limites.Quête délirante et émouvante, moment unique tissé en interaction avec le public, ce spectacle est une chevauchée jubilatoire dans les souterrains du langage et de la mémoire.

On s’étonne, on cherche, on jubile des trouvailles de ce bifurquantologue en surchauffe. Ses inventions mettent nos cerveaux et nos zygomatiques en ébullition.

Tout public dès 12 ans. EUR.

Salle de spectacle l’EKLA

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine sec.ekla@leteich.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16 21:30:00



L’événement The Bifurcus Experience. Le Teich a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Le Teich