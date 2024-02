The Bifircus experience Angoulême, samedi 9 mars 2024.

The Bifircus experience Angoulême Charente

Qu’est-ce qui fait qu’on devient ce qu’on devient tout en continuant secrètement de devenir ce qu’à priori et apparemment on ne devient pas (ou plus) ?

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:30:00

fin : 2024-03-09

1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement The Bifircus experience Angoulême a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême