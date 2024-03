The BGB 22 & 23 Mars 2024 – 21H – INFINITY TOUR 2024 Auditorium de Coulanges Gonesse, vendredi 22 mars 2024.

The BGB 22 & 23 Mars 2024 – 21H – INFINITY TOUR 2024 Concert Gratuit de The BGB – Groupe Rock Alternatif 22 et 23 mars Auditorium de Coulanges Entrée libre sur réservation au 06 95 82 16 98 ou par mail : lesbgbs@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T21:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

The BGB, groupe de rock alternatif Gonessien fête ses 10 ans.

L’Arbre des BGB a bien grandi, et de nombreuses feuilles musicales sont apparues. Plusieurs titres sont nés d’un quotidien terre à terre mais également spirituel. Les BGB se produiront le vendredi 22 mars et le samedi 23 mars 2024 à 21h pour partager avec vous le fruit de leur récolte.

Auditorium de Coulanges 4 rue saint nicolas 95500 gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesbgbs@gmail.com »}]

Concert Rock

The BGB